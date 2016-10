The Elder Scrolls 5: Skyrim gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Rollenspielen der vergangenen Jahre - bringt uns Entwickler Bethesda in wenigen Tagen die grafisch aufpolierte Special Edition für PC, PlayStation 4 und Xbox One, kommen Fans von Drachen, Schwertern und Magie im Jahr 2017 offenbar sogar in den Genuss eines waschechten Skyrim-Brettspiels. Der Merchandise-Konzern Merchoid zeichnet für die Entwicklung eines Monopoli im Skyrim-Stil verantwortlich, das nach aktuellen Informationen im März 2017 für 47,99 Euro erscheinen soll. Skyrim-Fans dürfen sich auf Charaktere, Orte und Versatzstücke der Geschichte von Skyrim in Form von Spielbrett, Figuren, Karten, Würfeln und anderen gewohnten Utensilien des Brettspielklassikers freuen.

"Ob es dein Plan ist, Dörfer in Winterhold aufzubauen, oder große Burgen in Windhelm zu errichten, mach dich bereit, deinen inneren Unternehmergeist zu entfesseln, während du die wertvollsten Landstücke Tamriels für dich beanspruchst", so heißt es unter anderem auf der offiziellen Produktseite des Skyrim Monopoli. Wer nicht bis 2017 warten möchte, oder sich dann doch eher in digitalen Gefilden zuhause fühlt, kann noch in dieser Woche, am 28. Oktober 2016, die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim erwerben. Zahlreiche Informationen dazu, darunter Systemanforderungen, Grafikvergleiche und mehr, findet ihr wie gewohnt auf unserer verlinkten Themenseite.

Quelle: Merchoid via Gamespot