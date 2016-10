TES 5: Skyrim - Special Edition: ​Grafikvergleich - So sieht das RPG jetzt im Vergleich zum Original aus

Mit The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition hat Bethesda am 28. Oktober eine Neuauflage des 2011 veröffentlichten Rollenspiel-Epos heraus gebracht. Mit einigen grafischen Verbesserungen will man das Feuer neu für das RPG entfachen. Doch wie umfangreich sind diese optischen Aufwertungen?

Wir haben zwei Videos für euch erstellt. Im ersten zeigen wir euch, wie sich die Neuauflage im Vergleich zum Original schlägt. Hat sich grafisch wirklich so viel getan? Wo genau liegen die Änderungen?

Im zweiten video seht ihr einen Vergleich der minimalen Grafikeinstellungen mit den maximalen. Ihr könnt erkennen, ob die Texturen bei maximalen Details feiner sind und auf welche Effekte ihr bei den minimalen Einstellungen verzichten müsst.

Am Ende steht dann eure Entscheidung an, ob es sich für euch lohnt, die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim zu kaufen oder, ob ihr doch lieber beim (gemoddeten) Original bleibt.