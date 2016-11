Gerade einmal seit der vergangenen Woche ist die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim nun für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, schon ist die ursprünglich von Modder Alexander J. Velicky im Jahr 2013 veröffentlichte Modifikation Falskaar für die Neuauflage des Rollenspiels portiert worden. In der finalen Version 1.2.1 auf die neuen Plattformen übertragen, bringt die Modifikation zwar im Vergleich zur früheren Veröffentlichung keine neuen Features oder Inhalte mit sich, nichtsdestotrotz kommen alle Spieler nun in den Genuss einer komplett neuen Landmasse mit verschiedensten Schauplätzen, neuen NPCs, Quests, Dungeons und mehr. Alle Spieler? Nicht ganz - die beliebte Falskaar-Mod ist ein glänzendes Beispiel dessen, was Besitzern der PlayStation 4 dank Sonys strenger Regularien entgeht. Da Falskaar Elemente verwendet, die so nicht im Original-Spiel enthalten waren, kann die Mod auf Sonys Konsole nämlich nicht veröffentlicht werden.

Im Vergleich zur ursprünglichen Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim, hat das Spiel in seiner Neuauflage auf PC, Xbox One und erst recht der PlayStation 4 noch nicht allzu viele Modifikationen zu bieten - bereits veröffentlichte und beliebte Mods müssen erst nach und nach für die Special Edition portiert werden. Die mit über 20 Stunden Spielzeit umfangreiche Falskaar-Modifikation diente ihrem Ersteller Alexander J. Velicky immerhin als Sprungbrett in die Videospielindustrie, wo er 2013 auf sich aufmerksam machte und bei Bungie anheuerte. Für weitere Informationen zu The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

