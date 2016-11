Erst seit der vergangenen Woche befindet sich die Neuauflage von The Elder Scrolls 5: Skyrim im Handel, schon hat Bethesda einen Patch für sein Rollenspielepos veröffentlicht - allerdings vorerst nur für PC-Spieler auf Steam: Der Beta-Patch 1.1.51 soll insbesondere Verbesserungen an der allgemeinen Spielperformance vornehmen und die nach Release viel kritisierte, weil teilweise komprimierte Audioqualität von Skyrim verbessern. Daneben sollen nach dem Update einige Probleme mit Spielständen und NPCs der Vergangenheit angehören.

Die Änderungen des Skyrim-Beta-Updates 1.1.51 in der Übersicht:

Generelle Performanceverbesserungen und Optimierungen

Behoben: Ein seltenes Problem, dass NPCs nicht an den richtigen Orten erschienen

Behoben: Ein Problem mit Spielständen, die fälschlicherweise als gemoddet dargestellt wurden, obwohl keine Mods aktiv waren

Einige Sounddateien wurden mit einem Update versehen und sind jetzt nicht mehr komprimiert



So installiert ihr den Beta-Patch 1.1.51 über Steam:

In Steam einloggen

Rechtsklick auf The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition in der Bibliothek

Einstellungen auswählen

Betas auswählen

Die Beta-Version im Drop-Down-Menü auswählen

OK anklicken

Ein paar Minuten warten, während das Update installiert wird

Abschließend sollte The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition als The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition [Beta] in der Spielbibliothek aufgeführt werden

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition ist seit dem 28. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Ob uns wann ein ähnlicher Patch auf für die Konsolenversionen kommt, ist derzeit unklar. Wer wissen möchte, wie sich die grafisch aufgemotzte Neuauflage optisch im Vergleich zum Original schlägt, kann sich unsere umfangreichen Vergleichsvideos zu Gemüte führen. Für weitere Informationen, Trailer und mehr zu The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Steam via Gamestar