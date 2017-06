The Elder Scrolls V: Skyrim: ​PSVR-Version im November 2017

Entwickler Bethesda wird in Zukunft zwei weitere Umsetzungen von The Elder Scrolls V: Skyrim in den Handel bringen. Dabei handelt es sich zum einen um die bereits angekündigte Version für die Nintendo Switch und zum anderen um eine nun angekündigte Virtual Reality-Fassung für PlayStation VR. In einem ersten Gameplay-Trailer, der im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Sony präsentiert wurde, konnten Spieler einen ersten Blick auf die VR-Umsetzung des Rollenspiels werfen.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR ist bislang exklusiv für PlayStation VR angekündigt und wird bereits im November 2017 erscheinen. Das Rollenspiel wird vollständig mit allen Erweiterungen in Virtual Reality spielbar sein. Besitzer der 2016 veröffentlichten Special Edition von Skyrim müssen das Spiel allerdings erneut kaufen. Neben Skyrim VR wurde bereits auf der Bethesda-Konferenz ein VR-Ableger von Doom angekündigt, der ebenfalls für PlayStation VR erscheinen wird.

Quelle: 4Players