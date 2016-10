TES 5: Skyrim - Special Edition - Mods, 4K-Grafik, Installationsgröße

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition hat den Goldstatus erreicht. Die Hauptarbeiten an der Remastered-Version sind demnach abgeschlossen, das Rollenspiel befindet sich auf dem Weg ins Presswerk. Im Rahmen dieser Ankündigung fasst Bethesda über seinen Firmenblog zusammen, auf welche Neuerungen und Änderungen sich Käufer der Special Edition freuen dürfen. Konsolenspieler auf Xbox One und PlayStation 4 erhalten etwa Zugriff auf eine umfangreiche Mods-Sammlung.

Käufer der ab dem 10. November erhältlichen PS4 Pro profitieren von der 4K-Unterstützung der Konsole: Die Skyrim Special Edition läuft nativ in dieser hohen Auflösung. Neben den erwähnten Neuerungen freuen sich Käufer auf eine überarbeitete Grafik und Effekte, volumetrische Beleuchtung (Strahlenbüschel), dynamische Tiefenschärfe, Screen Space Reflections und neue Schnee- und Wasser-Shader.

Den erforderlichen Speicherplatz der The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition auf PlayStation 4 und Xbox One teilt Bethesda ebenfalls mit. Während PS4-Spieler einen freien Festplattenspeicherplatz von circa 33 Gigabyte benötigen, belegt Skyrim auf Xbox One rund 25 Gigabyte. Welche Hardware-Anforderungen The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition an den PC stellt, erfahrt ihr in einer separaten Meldung. Steam-Spieler, die Skyrim inklusive aller DLCs bereits besitzen, erhalten die Special Edition ohne weitere Kosten. Aktuelle Artikel findet ihr auf unserer Themenseite zur The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition.

Quelle: Bethesda