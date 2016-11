TES 5: Skyrim: Umfrage zur Special-Edition - macht mit! ​

Ab sofort steht mit The Elder Scrolls: Skyrim Special Edition eine runderneuerte Version des Rollenspiels von Bethesda zur Verfügung. Während das Upgrade für die PC-Version für viele ehemalige Käufer kostenlos daherkommt, müssen Spieler auf PS4 und Xbox One erneut zum Geldbeutel greifen. Dafür wartet eine schicke Überarbeitung auf die Fans: So hat Skyrim nicht nur eine grafische Generalüberholung erhalten, sondern auch noch einen Mod-Support für PS4 und Xbox One spendiert bekommen - Konsolenspieler freut's!

Wer bekommt TES 5: Skyrim gratis? Wer The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Steam inklusive der drei Add-ons bereits sein Eigen nennt (zum Beispiel in Form der Legendary Edition), erhält die Special Edition ab dem 28. Oktober 2016 vollkommen kostenlos.

Wer bekommt TES 5: Skyrim gratis? Wer The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Steam inklusive der drei Add-ons bereits sein Eigen nennt (zum Beispiel in Form der Legendary Edition), erhält die Special Edition ab dem 28. Oktober 2016 vollkommen kostenlos. Der Release der Skyrim: Special Edition erfolgte am 28. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One. Nachfolgend findet ihr unsere Umfrage zum Spiel.

