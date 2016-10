The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition hat den Gold-Status erreicht, ist also fertiggestellt. Das hat Hersteller Bethesda Softworks nun bekannt gegeben. Die überarbeite Fassung des Mammut-Rollenspiels erscheint am 28. Oktober für PC, PS4 und Xbox One, also ziemlich genau 5 Jahre nach dem Original (Release: 11. November 2011). Zur Feier des Tages hat Bethesda den altbekannten, recht aufwendig produzierten Live-Action-Trailer wiederveröffentlicht. Einziger Unterschied ist der Hinweis auf die Skyrim - Special Edition am Ende.

Skyrim - Special Edition ist in erster Linie als Remaster für PS4 und Xbox One gedacht, vergleichbar der kürzlich erschienenen Bioshock-Collection. Besitzer der beiden aktuellen Heimkonsolen konnten den Klassiker bislang nämlich nicht genießen. Allerdings müssen sie für die Neuauflage tief in die Tasche greifen. Etwa 60 Euro werden fällig, also der heutzutage übliche Vollpreis. PC-User hingegen, auch für diese Plattform erscheint Skyrim - Special Edition nämlich (Systemanforderungen), können gegebenenfalls sogar gratis upgraden. Dafür müssen das Hauptspiel plus Dragonborn, Hearthfire und Dawnguard vorhanden sein. Details hierzu und weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Skyrim - Special Edition.

Quelle: Bethesda