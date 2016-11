Der erste Patch für die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim hat das Beta-Stadium verlassen und steht nun für alle Plattformen in finaler Form zum Download bereit. Das Update hievt die Versionsnummer der Rollenspiel-Neuauflage auf 1.1. Das Beta-Changelog wurde um einen weiteren Punkt ergänzt. Auf PS4 und Xbox One, offenbar waren nur Konsolen davon betroffen, wurde ein Bug gefixt, der dafür sorgte, dass Teile das Interfaces nicht korrekt dargestellt wurden.

Wie bereits bekannt, fixt Patch 1.1 für die Skyrim - Special Edition außerdem den ärgerlichen Sound-Bug und bringt Verbesserungen bei der Performance. Ob dieses Maßnahmen dazu geeignet sind, den Steam-Userscore anzuheben, bleibt abzuwarten. Bislang kommt Skyrim - Special Edition dort nämlich eher auf durchwachsene Bewertungen. Lediglich 62 Prozent heben den Daumen. Beim Originalspiel liegt dieser Wert deutlich höher (93 Prozent). Hier schwingt wohl auch ein Stück weit Enttäuschung ob der grafisch eher dezenten Überarbeitung. Es herrscht die Meinung vor, Skyrim sähe mit den entsprechenden Mods "deutlich schicker" aus.Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zur Skyrim - Special Edition.

Patch Notes für The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition v 1.1:

General performance and optimization improvements

Fixed rare issue with NPCs not appearing in proper locations

Fixed an issue with interface elements not appearing correctly on certain displays (Xbox One and PS4)

Fixed issue with saves erroneously being marked as Modded, even though no mods are active

Updated some sound files to not use compression