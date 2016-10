Skyrim - Special Edition: Mods auf PS4 & Xbox One - so kommen die Mods auf die Konsole

Bethesda veröffentlicht am kommenden Freitag, dem 28. Oktober 2016 mit The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition ein Remaster des Originals aus dem Jahr 2011 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Zum ersten Mal dürfen sich Konsolen-Spieler dabei auf Mod-Unterstützung für das Rollenspiel freuen. Allerdings hat das Entwicklerteam keine offensichtliche Erklärung in das Spiel gepackt, wie man die verschiedenen Mods auf die Konsole laden kann.

Zunächst benötigt Ihr eine Bethesda.net ID, die mit eurem Konsolen-Account verknüpft werden muss. Anschließend besucht Ihr die Mod-Kategorie für Skyrim auf der offiziellen Webseite und legt einen Filter für eure gewünschte Plattform fest. Wenn ihr etwas gefunden habt, müsst ihr nur auf den Punkt "Add to Library" klicken und schon wird die gewählte Mod auf eurer Konsole zur Verfügung gestellt. Derzeit gibt es insgesamt 64 verschiedene Mods für Xbox One und lediglich neun für die PlayStation 4-Version.

Nachdem Sony zunächst keine Mods für PlayStation 4 erlaubt hat, konnten sich das Unternehmen nach einigen Wochen mit Bethesda einigen, um Mod-Support auf der Konsole zu ermöglichen. Allerdings dürfen keine neuen Gegenstände mit den heruntergeladenen Mods hinzugefügt werden - das heißt, es darf nur das genutzt werden, was bereits im Spiel vorhanden ist. Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7