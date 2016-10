Skyrim - Special Edition: Maximale Mod-Größe auf PS4 und Xbox One

Der Release der Skyrim Special Edition steht kurz bevor: Die Veröffentlichung ist für den 28. Oktober geplant. Über einen Eintrag in seinem Firmen-Blog gibt Publisher Bethesda Einzelheiten zu den Mods für PS4 und Xbox One mit. Das Unternehmen teilt mit, dass für die Erweiterungen ein Speicherplatz von 1 Gigabyte auf PlayStation 4 und 5 Gigabyte auf Xbox One reserviert ist. Die Angaben stellen zugleich die maximale Größe einer Mod für Skyrim auf den Konsolen dar.

Details zum Preload gab der Publisher ebenfalls bekannt. Während sich die zum Spielen benötigten Dateien auf Xbox One bereits herunterladen lassen, müssen sich PS4-Spieler noch etwas gedulden. Der Preload der Skyrim Special Edition auf PlayStation 4 ist demnach ab dem 26. Oktober, um 0 Uhr, möglich. Den erforderlichen Speicherplatz der The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition auf PlayStation 4 und Xbox One teilte Bethesda bereits zuvor mit: 33 Gigabyte auf PS4 und 25 Gigabyte auf Xbox One.

Käufer der ab dem 10. November erhältlichen PS4 Pro profitieren von der 4K-Unterstützung der Konsole: Die Skyrim Special Edition läuft nativ in dieser hohen Auflösung. Neben den erwähnten Neuerungen freuen sich Käufer auf eine überarbeitete Grafik und Effekte, volumetrische Beleuchtung (Strahlenbüschel), dynamische Tiefenschärfe, Screen Space Reflections und neue Schnee- und Wasser-Shader. Skyrim kommt am 28. Oktober auf den Markt. Viele weitere Infos fassen wir wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Skyrim zusammen.

Quelle: Bethesda