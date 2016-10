TES 5: Skyrim - Special Edition: Audio klingt merklich schlechter als beim Original

Skyrim - Special Edition ist ein Remaster des epischen Fantasy-Rollenspiels von Bethesda aus dem Jahr 2011 und am 28. Oktober 2016 für den PC, die PS4 udn die Xbox One erschienen. Obwohl die Neuauflage über eine knackigere Grafik verfügt, was ihr euch im Video unterhalb dieser Zeilen im Direktvergleich der PS3- und PS4-Version selber anschauen könnt, soll laut kritischen Steam-Stimmen zum Release das "Original mit Mods deutlich schicker aussehen". Nun hat ein User auf Reddit sich der auditiven Komponente des Spiels angenommen und herausgefunden, dass das Audio der Special Edition im Vergleich zum Original aus komprimierten Dateien besteht. Dieses "Downgrade" soll bei Skyrim - Special Edition sogar merklich hörbar ausfallen. Den Grund dafür lieferte "LasurArkinshade" in seinem Topic auf Reddit auch und fertigte dazu Hörproben an.

"Das Vanilla-Spiel verfügt über Sounds (es verhält sich bei Musik und Synchronisation anders) im nicht komprimierten .wav-Format. Die Special Edition hat alle seine Sounds in (einem sehr heftig komprimierten) .xwm-Format, das ein komprimiertes Audio-Format ist, das für Spiele entwickelt wurde. Das bedeutet nicht unbedingt etwas Schlechtes - es ist möglich Audio-Files zum .xwm-Format umzuwandeln, ohne signifikante Qualitätsverluste hinzunehmen, bis zu dem Punkt, an dem man die Komprimierung auf ein verrücktes Level treibt. Was hat Bethesda gemacht? Sie haben die Komprimierung auf ein verrücktes Level getrieben", schreibt LasurArkinshade auf Reddit.

Dadurch hörten sich die Sounds bei Skyrim - Special Edition nicht so klar und knackig an, wie es beim Original der Fall ist. Reddit wäre aber nicht Reddit, wenn findige User nicht eine Lösung für das Problem gefunden hätten. So schreibt User "TI36X", man solle die Audio-Files des Originalspiels einfach in ein komprimiertes Archiv packen und mithilfe des Nexus Mod Managers in die Special Edition installieren. Scheint laut dem Verfasser zu funktionieren und eine Qualitätssteigerung mit sich bringen. Auch Bethesda meldete sich mittlerweile ebenso bei Reddit zu dem Thema zu Wort und versprach Besserung. Ein Patch befände sich aktuell in der Mache und soll im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht werden.

Wie ist eure Meinung zu der Sound-Qualität von Skyrim - Special Edition? Merkt ihr wahrnehmbare Unterschiede zum Original? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und hinterlasst der Community und uns eure Meinung! Mehr Interessantes rund um Skyrim - Special Edition findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.