Vermutlich haben sich viele Fans von System Shock schon gefragt, warum das Spiel erst Mitte 2018 erscheinen wird, wenn die Demo doch schon ziemlich viel von den Spielmechaniken zeigte.

Das Entwicklerteam bei den Night Dive Studios gab in einem Update bekannt, dass man bisher tief in der Planungsphase für das Action-Rollenspiel steckte und erst jetzt mit der richtigen Produktion begonnen habe. Alle würden jetzt mit Hochdruck an einem sogenannten "Vertical Slice" arbeiten. Dieser ist im Prinzip ein Querschnitt des Spiels und zeigt alle Mechaniken in einer echten Spielumgebung. Der Vertical Slice soll zeigen, wie das fertige Produkt dann aussehen wird.

Erst kürzlich äußerte sich das Team zu einigen Änderungen, die man gegenüber dem Original vornehmen wird. Beispielsweise will man einige Elemente aus dem Nachfolger System Shock 2 übernehmen, um das Remake des ersten Teils mehr zu einer Art Hybrid zu machen. System Shock 2 gilt bei vielen Fans fast als der bessere Teil, was mitunter am übersichtlicheren Interface und den RPG-Elementen liegt.

Wann Fans den Vertical Slice von System Shock zu sehen bekommen werden, steht noch nicht fest. Bis 2018 hat das Team ja auch noch etwas Zeit, um ein wirklich gutes Remake des Klassiker abzuliefern.

Quelle: Kickstarter