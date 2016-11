System Shock: Klassiker-Remake erscheint noch später

Die Neuauflage des Klassikers System Shock erscheint noch später. Nachdem der geplante Release bereits im Sommer von Ende 2017 auf Anfang 2018 verschoben wurde, lautet der neue Veröffentlichungszeitraum nun April bis Juni des besagten Jahres. Allerdings gilt das nicht zwangsläufig auch für alle geplanten Versionen, heißt es im neuesten Kickstarter-Update weiter. Angekündigt ist System Shock für PC, PS4 und Xbox One. Zuletzt bestätigt wurde die Fassung für Sonys Heimkonsole, was vermuten ließe, dass diese noch länger auf sich warten lassen könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das aber nicht mehr als Spekulation.

Das Remake von System Shock ist bei Night Dive Studios in der Mache. Die Finanzierung wurde mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gestemmt. Über 21.000 Backer stellten etwas mehr als 1,35 Millionen Dollar für die Entwicklung bereit. Der erfolgreiche Verlauf dürfte auch durch die Tatsache bedingt gewesen sein, dass schon eine spielbare Demoversion zu System Shock existierte. Abgesehen von der Neuauflage ist auch ein völlig neuer Teil in der Mache. Otherside Entertainment arbeitet im Auftrag von Night Dive an System Shock 3. Die Projektleitung liegt in Händen von Branchenveteran Warren Spector.

Quelle: Kickstarter