System Shock 3: Starbreeze investiert 12 Millionen Dollar und übernimmt den Vertrieb

Mit System Shock 3 wird die Kult-Serie fortgesetzt. Das Action-Rollenspiel entsteht derzeit unter der Leitung von Designer Warren Spector beim Entwicklerstudio Otherside Entertainment, befindet sich aktuell aber noch in einem sehr frühen Konzeptionsstadium.

Wie jetzt bekannt wurde, konnte das Studio eine Partnerschaft mit Starbreeze eingehen. Starbreeze, bekannt durch Spiele wie The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena und Brothers: A Tale of Two Sons will den Vertrieb des Action-RPGs übernehmen und investiert auch 12 Millionen Dollar in dessen Entwicklung.

Bo Andersson-Klint, Geschäftsführer von Starbreeze meint: "System Shock ist eine dieser ikonischen Marken in der Geschichte der Computerspiele, die mein Blut noch immer in Wallung bringt und Mr. Spector ist einer der Gründerväter moderner Action-RPGs. Wir freuen uns sehr, System Shock 3 durch unsere Zusammenarbeit mit Otherside Entertainment und dem Team von Warren Spector den Spieler auf der ganzen Welt bringen zu können. Ich werde definitiv der erste in der Reihe sein, der es spielen will!"

"Wir sind begeistert davon, eine Partnerschaft mit Starbreeze bezüglich System Shock 3 eingehen zu können", sagt Othersides CEO Paul Neurath. "Sie verstehen Spiele und Spieler und konnten dieses Verständnis in eine robustes Vertriebsgeschäft umsetzen, um blühende Gaming-Communities rund um ihre Marken zu erschaffen."

Starbreeze kann 120 Prozent des Investments wieder einspielen und erhält einen Anteil von 50 Prozent an den Umsätzen des Spiels, nachdem das Investment wieder eingespielt wurde. Othersiede Entertainment wird die Markenrechte an System Shock 3 behalten. Ein Releasetermin des Spiels steht aktuell noch nicht fest.

Quelle: Starbreeze