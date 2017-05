System Shock 3: Neue Artworks zum baldigen Start der Pre-Production

Der ehemalige Designer des ersten System Shock - Warren Spector - wird auch wieder an der Produktion des dritten Teils der Sci-Fi-Reihe beteiligt sein. Im Interview mit Polygon hat der Entwickler nun über seine Rückkehr zur Serie gesprochen: "Ich habe System Shock produziert und System Shock 2 gespielt, ich kenne mich also mit dem Universum aus. Und es gab einige offene Dinge, die es noch zu entdecken gilt. Das klang nach Spaß. Außerdem ... SHODAN!" Bei SHODAN handelt es sich um die berühmte künstliche Intelligenz und die Kult-Schurkin der Reihe.

Fans der Serie werden auf den Release von System Shock 3 jedoch ein wenig warten müssen. Wie Warren Spector bekannt gab, wird das Sci-Fi-Spiel in naher Zukunft erst in die Pre-Production übergehen - die Entwicklung steht also noch ganz am Anfang. Ein Release-Zeitraum wurde bislang noch nicht genannt. Als kleinen Vorgeschmack haben das Entwicklerstudio Otherside Entertainment und Publisher Starbreeze einige Artworks veröffentlicht.



Die Entwicklung von System Shock 3 wurde im Dezember 2015 offiziell bestätigt. Das Spiel wird für PC und Konsolen erscheinen. In der Zwischenzeit arbeitet das Team der Nightdive Studios an einem Remake des originalen System Shock, das 2018 veröffentlicht werden soll. Weitere Meldungen zu System Shock 3 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers via Polygon