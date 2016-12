Syberia 3: Neuer Teaser-Trailer und Infos für Vorbesteller

Nach mehreren Wochen Funkstille gibt es wieder mal ein Lebenszeichen von Syberia 3. Und zwar in Form eines Teaser-Trailers.

Zu sehen gibt es eine Aneinanderreihung teils bekannter, teils neuer Artworks. Am Ende des Clips werden außerdem auch einige Sekunden Gameplay aus der Adventure-Fortsetzung des französischen Gamedesigners Benoit Sokal gezeigt. Der endgültige Release-Termin wird leider nicht verraten. Stand der Dinge ist nach wie vor 1. Quartal 2017.

Eigentlich sollte Syberia 3 im Dezember dieses Jahres erscheinen. In der Verschiebungsbegründung hieß es, dass unter anderem noch zusätzliche Zeit für Sprachaufnahmen benötigt würde. Syberia 3 kann bereits für PC, PS4 und Xbox One vorbestellt werden. Es gibt eine Standard Edition (nur Spiel), eine Deluxe Edition (plus Soundtrack, 20-seitigen Comic, Wallpaper) und eine Collector's Edition (plus 18 cm hohe Statue von Protagonistin Kate Walker, 60-seitiges Artbook, zwei Kunstdrucke, Poster, Syberia 1 und 2). Exklusive Preorder-Boni scheinen nicht geplant zu sein. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Syberia 3.