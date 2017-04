Syberia 3: Launch-Trailer zum heutigen Release des Adventure-Sequels

Am heutigen 20. April erscheint Syberia 3 nach schier endloser Entwicklungszeit endlich für PC, PS4 und Xbox One. Irgendwann später im Jahr soll dann auch noch eine Umsetzung für Nintendo Switch folgen. Diese Fassung hat noch keinen genauen Release-Termin. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Syberia 3 mit dem Titel "Let the Great Migration begin" ansehen, der ein wenig mehr über die Story der lange erwarteten Adventure-Fortsetzung verrät.

Syberia 3 ist in mehreren Varianten erhältlich: als Standard Edition (nur Spiel), als Deluxe Edition (plus Soundtrack, 20-seitigen Comic, Wallpaper) und als Collector's Edition (plus 18 cm hohe Statue von Protagonistin Kate Walker, 60-seitiges Artbook, zwei Kunstdrucke, Poster, Syberia 1 und 2). Auch die beiden Vorgänger sind nach wie vor im Einzelhandel und bei Steam, GOG.com und Co. zu bekommen. Syberia 3 schließt nahtlos an diese an. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Syberia 3.