Syberia 2 kostenlos bei Origin: Vollversion geht aufs Haus

Electronic Arts verschenkt die Vollversion von Syberia 2. Registrierte Anwender von Origin erhalten ab sofort kostenlosen Zugriff auf das im Jahr 2004 erschienene Abenteuer. Im Rahmen der "Auf's Haus"-Aktion verschenkt EA den Klassiker. Allerdings nur für eine kurze Zeit, danach kostet Syberia 2 wieder 12,99 Euro. Die Geschenkaktion kommt zu einem idealen Zeitpunkt: Am 20. April erscheint mit Syberia 3 der Nachfolger. Wer sich also auf den Release einstimmen will, sollte sich die Aktion nicht entgehen lassen.

Zur Story: In Syberia 2 macht sich das ungleiche Paar - die junge Kate Walker und der alte, exzentrische Hans Voralberg - gemeinsam auf die Suche nach den sagenumwobenen letzten Mammuts von Syberia, im Herzen eines lange vergessenen Universums. "Um die surreale Suche, die Hans bereits vor vielen Jahren begann, zum Abschluss zu bringen, müssen Kate und er größere Gefahren überwinden und knifflige Rätsel lösen.

Der Nachfolger Syberia 3 kann seit geraumer Zeit für PC, PS4 und Xbox One vorbestellt werden. Erhältlich sind eine Standard Edition (nur Spiel), eine Deluxe Edition (plus Soundtrack, 20-seitigen Comic, Wallpaper) und eine Collector's Edition (plus 18 cm hohe Statue von Protagonistin Kate Walker, 60-seitiges Artbook, zwei Kunstdrucke, Poster, Syberia 1 und 2). Viele weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Syberia 3. Ein aktuelles Video zum kommenden Abenteuer von Microids halten wir nachfolgend für euch bereit.

>> Syberia 2 bei Origin herunterladen