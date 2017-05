Surviving Mars: Tropico-Macher kündigen Mars-Aufbaustrategie an

Von Paradox Interactive erreicht uns heute die Ankündigung von Surviving Mars. Im nächsten Werk der Tropico-Macher Haemimont Games geht es darum, unseren rostroten Nachbarplaneten zu besiedeln. Der Spielablauf ist dabei vergleichbar dem anderer Vertreter des Aufbaustrategiegenres wie beispielsweise Anno 2205. In Surviving Mars müssen also Ressourcen abgebaut, Böden kultiviert, verschiedene Arten von Gebäuden errichtet und die (hoffentlich) angelockten Kolonisten bei Laune gehalten werden.

Erscheinen soll Surviving Mars irgendwann im kommenden Jahr. Einen konkreten Release-Termin gibt es also noch nicht. Anders als vielleicht anzunehmen werkelt Haemimont nicht nur an einer PC-Version. Auch PS4 und Xbox One bekommen eine Umsetzung spendiert. Unterhalb könnt ihr euch den Ankündigungstrailer zu Surviving Mars ansehen, der allerdings noch keine Gameplay-Szenen zeigt. In der Galerie darunter sind außerdem die ersten vier Screenshots zu finden.

Quelle: Paradox Interactive