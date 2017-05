Superman Versus The Ku Klux Klan: Roman wird verfilmt

Die Comicfigur Superman wurde in den 1930-Jahren von Jerry Siegel und Joe Shuster geschaffen, um den Menschen Hoffnung zu geben.

Superman wurde zu einem der ikonischten, fiktiven Helden der Welt. Gleichzeitig stieg der Ku Klux Klan von einem kleinen Club zu einer riesigen Organisation auf, die durch Hasspredigten nicht nur viele Anhänger fand, sondern jede Menge Geld scheffelte. Im Roman "Superman Versus The Ku Klux Klan: The True Story of How the Iconic Superhero Battled the Men of Hate" von Richard Bowers wird nicht nur die Geschichte des Aufstiegs von Superman und dem Ku Klux Klan erzählt, sondern auch davon, wie es eine Radio-Show über die Abenteuer des kryptonischen Superhelden Mitte der 1940er-Jahre mit der Organisation aufnahm.

Dieser Roman soll jetzt verfilmt werden. Produzent Marco Vicini und Drehbuchautorin Katherine Lindberg wollen sich im Film auf die Geschichte eines ehemaligen Mitglieds des Ku Klux Klans konzentrieren, der sich mit den Machern hinter der Radiosendung zusammen tut und sich als Spitzel wieder in den Klan einschleusen lässt.

Ob Warner Bros., welche Rechte an der Verfilmung der Comicfigur Superman halten, das "Bildnis" des Superhelden mit dem bekannten Anzug und Emblem zur Verfügung stellen, ist momentan noch nicht klar. Das ist den Produzenten aber auch nicht wichtig. Wichtiger ist, dass sich die Geschichte um die wahren Helden dreht, die es damals tatsächlich mit dem Ku Klux Klan aufgenommen haben. Ein Erscheinungstermin für den Film steht aktuell noch nicht fest.

Quelle: Nerdist