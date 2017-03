Super Smash Bros.: ​eSport-Newcomer schlägt Superstar - Halle steht Kopf

Am vergangenen Wochenende fand in Santa Ana im US-Staat Kalifornien das Super Smash Bros. Wii U-Turnier "2GGC: Civil War" statt. Neben vielen bekannten eSport-Profis durften dort auch unbekanntere Spieler am Wettbewerb teilnehmen. Dazu gehört Luhtie, der mit gerade einmal elf Monaten Spielerfahrung in Smash Bros. Wii U zu den eSport-Neulingen gehörte. Auch wenn er am Ende nicht das Turnier gewonnen hat, sorgte er wohl für den spektakulärsten Moment des gesamten Wettbewerbs. Demnach gelang es dem Newcomer (spielt hauptsächlich Zero Suit Samus) den "Smash 4"-Superstar Gonzalo "ZeRo" Barrios frühzeitig aus dem Turnier zu werfen. Den Moment, der nicht nur die Kommentatoren in völlige Aufregung versetzte, könnt Ihr euch hier noch einmal ansehen.



Die Fassungslosigkeit über den Sieg ist Luhtie ins Gesicht geschrieben. ZeRo von Team SoloMid gehört zu den weltbesten Super Smash Bros.-Spielern und dominierte die Szene in den Jahren 2014 und 2015. In dieser Zeit konnte er insgesamt 56 Turnier-Kämpfe in Folge gewinnen und so mehrere große Wettbewerbe für sich entscheiden. Durch die Niederlage landete ZeRo im "2GGC: Civil War"-Turnier auf dem 49. Platz - die schlechteste Platzierung seiner gesamten Karriere. Weitere Meldungen zu Super Smash Bros. Wii U findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku