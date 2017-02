Wenn Underdogs die ganz großen Profis herausfordern und am Ende auch noch überraschend vernichtend schlagen, wird meist Sportgeschichte geschrieben. Elliot "Ally" Bastien Carroza-Oyarce zählt zu den besten Spielern in Super Smash Bros. für Wii U. Als er am vergangenen Wochenende im Rahmen des Frostbite 2017 eSports-Turniers gegen den vergleichsweise unbekannten "Komota" antrat, stand der Sieger für das anwesende Publikum eigentlich schon fest. Eigentlich.

Mit "Komota" rechnte hingegen wohl niemand, vor allem weil er mit der Spielfigur Kirby in den virtuellen Ring ging. "Ally" setzte nämlich auf Mario - der im direkten Vergleich im Hinblick auf seine Fähigkeiten ausgewogener erschien. Kirbys Vorteil stellt auf der anderen Seite der Überraschungsfaktor dar - die schweren Komboattacken der ballförmigen Kreatur können unvorsichtige Gegner schnell in die Knie zwingen. Und genau das nutze der "Komota" in der drei Best-of-Three-Partie gegen den Profi "Ally" aus.

In der alles entscheidenden dritten und letzten Runde warf er Mario unter tosendem Applaus der Kommentatoren und des Publikums mit seinem spektakulären Move aus der Arena. Elliot "Ally" Bastien Carroza-Oyarce reagierte auf seine Niederlage wie ein guter Sportler und gratulierte dem bis dato unbekannten "Komota" zu seinem verblüffenden Sieg. Letzterer zog erstmal ein verblüfftes Gesicht, so, als könne er nicht glauben, was gerade passiert ist. Die alles entscheidende Szene könnt ihr euch im Twitch-Stream weiter unten anschauen.

Quelle: Via Kotaku