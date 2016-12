Super Mario Run: ​Tägliche Spielzeit im Schnitt nur 13 Minuten

Die vergangene Woche hatte eine Premiere für Spieler und Nintendo in petto: Mit Super Mario Run veröffentlichte der Traditionskonzern sein erstes Spiel für Smartphones. Damit ist es interessant, zu beobachten, wie sich der Klempner in seiner abgewandelten Form auf den Mobilgeräten dieser Welt schlägt. Wie die Seite Develop Online auf Grundlage von Daten der Analysten App Annie berichtet, wurde das 9,99 Euro teure Handyspiel im Zeitraum vom 15. bis 17. Dezember 37.256.946 Mal heruntergeladen. Diese Zahl bezieht aber tatsächlich nur die Downloads ein, nicht die Käufe. Da drei Level des Spiels auch gratis spielbar sind, sagt diese Zahl noch wenig über den tatsächlichen finanziellen Erfolg für Nintendo aus, reicht aber immerhin, um den Titel auf Platz 1 der App-Charts in Großbritannien zu katapultieren.

Wirklich interessant wird es dann aber, wirft man einen Blick auf die durchschnittliche Spielzeit der Nutzer. Bertrand Salord, Senior Director of Marketing bei App Annie, gab gegenüber Develop außerdem an, wie lange sich US-amerikanische Spieler täglich mit dem Spiel beschäftigen: "Durchschnittlich investierten Nutzer täglich 13 Minuten und zwölf Sekunden in das Spiel, aufgeteilt auf [knapp zweieinhalb] Sitzungen", so Salord. Interessanterweise sollen Tablet-Nutzer dabei etwas mehr Zeit mit dem Spiel verbringen, nämlich im Durchschnitt 14 Minuten und zehn Sekunden am Tag. Für weitere Neuigkeiten und allgemeine Informationen zu Super Mario Run besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Quelle: App Annie via Develop Online