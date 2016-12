Super Mario Run: ​Nintendo macht Spielern ein Geschenk

Mario rennt! Und das inzwischen auf zahlreichen Plattformen. Seit Mitte Dezember ist der kultige Klempner auch auf Apples iPhones und iPads unterwegs und hat es in den fast zwei Wochen seit Veröffentlichung von Super Mario Run auf über 50 Millionen Downloads gebracht. Nintendo feiert diesen Umstand und schenkt Spielern von Super Mario Run zehn sogenannte Toad Rallye Tickets. Dies ließ der Konzern feierlich über Twitter verlauten. Das Geschenk sollte ab sofort im Spiel für euch bereitstehen.

#SuperMarioRun hat weltweit bereits 50 Millionen Downloads! Um uns bei den Spielern zu bedanken verschenken wir 10 Toad-Rallye-Tickets! pic.twitter.com/5JUwpZSeCl — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 23. Dezember 2016



In Super Mario Run benötigt ihr Toad Rallye Tickets zum Spielen der Toad-Rallye, einem kompetitiven Spielmodus, in dem ihr gegen die Bestzeiten eurer Freunde antreten dürft. Abseits des Nintendo-Geschenks gibt es regulär zahlreiche Möglichkeiten, an die begehrten Tickets zu gelangen. Es gibt sie etwa als Belohnungen für abgeschlossene Welten, gesammelte Münzen oder auch einmalig für den Kauf der Vollversion von Super Mario Run. Wer es vermeiden möchte, wertvolle Tickets für die Toad-Rallye zu vergeuden, kann sein Geschick seit einigen Tagen auch zunächst im neuen Spielmodus Freundesrennen auf die Probe stellen und verbessern.

So hoch die inzwischen erreichte Downloadzahl von Super Mario Run, so verhältnismäßig niedrig fällt die durchschnittliche Spielzeit der Nutzer aus: Jüngste Statistiken offenbarten, dass Spieler der App im Schnitt täglich nur 13 Minuten widmeten. Für weitere Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um Super Mario Run haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

