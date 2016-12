Super Mario Run: Rund 3,5 Millionen Downloads des Mobile Games am ersten Tag

Super Mario Run ist ein großer Erfolg. Laut der Marktanalysefirma Apptopia wurde das Mobile Game bereits am Releasetag, dem 15. Dezember, drei Millionen Mal heruntergeladen. Eine weitere Marktanalysefirma, App Annie, sprich sogar von 3,5 Millionen Downloads.

Im Vergleich dazu, wurde das Augmented-Reality-Spiel Pokémon GO rund 900.000 Mal am Starttag heruntergeladen. Allerdings ist das nicht gerade ein fairer Vergleich. Denn Pokémon GO startete in nur drei Ländern, während Super Mario Run bereits ab dem ersten Tag in 150 Ländern verfügbar war. Dafür ist das neue Nintendo-Spiel bisher nur für iOS verfügbar, Pokémon GO dagegen für Android und iOS.

Zudem startete Nintendo eine sehr große Marketung-Kampagne für Super Mario Run, während sich die Entwickler von Pokémon GO damals gar nicht sicher waren, ob ein solches Spiel überhaupt gut ankommt - dies ist gut daran zu erkennen, dass sie Server überhaupt nicht auf den Ansturm im Sommer ausgelegt waren.

Das Unternehmen SuperData gibt an, dass Super Mario Run bis Ende des Monats 30 Millionen Download erreichen könnte, wodurch Nintendo etwa 12 bis 15 Millionen US-Dollar einnehmen sollte. Der Analyst Serkan Toto glaubt sogar, dass Super Mario Run zu den wenigen Spielen gehören wird, welche die Marke der 1 Milliarde Downloads knacken kann.

Quelle: Gamespot