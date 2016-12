Super Mario Run erfordert Internetverbindung: Mario läuft nicht offline

Super Mario Run funktioniert nur mit aktiver Internetverbindung, wie aus einem Interview von mashable.com mit Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto hervorgeht. Befindet sich das Smartphone im Offline-Modus, geht der weltbekannte Klempner nicht auf Münzenjagd. Miyamoto erklärt im Interview, dass man aufgrund dieser Entscheidung in der Lage sein wollte, die drei im Spiel enthaltenen Spielmodi miteinander zu verbinden. Darüber hinaus scheint der Gedanke des Software-Schutzes eine bedeutende Rolle gespielt zu haben.

Miyamoto erklärt: "Wir wollten das Spiel auf eine Weise anbieten, bei der die Software geschützt ist." Mit dieser Entscheidung will Nintendo offenbar verhindern, dass alternative, womöglich modifizierte Spielclients in Umlauf geraten. "Anwender sollen in der Lage sein, das Spiel in einer sicheren Umgebung spielen zu können", erklärt Miyamoto. Der Software-Schutz sei auch einer der Gründe gewesen, warum Nintendo Super Mario Run zunächst für iPhone und iOS veröffentlicht.

An einem Punkt habe Nintendo darüber nachgedacht, den World Tour-Modus eigenständig anzubieten, damit er sich ohne Internetverbindung spielen ließe. "Allerdings wäre das eine große Herausforderung gewesen", ergänzt Miyamoto und fügt hinzu, dass es eine Verbindung zu den Modi Kingdom und Toad Rally verkompliziert hätte. "Weil aber die beiden Modi vom Netzwerk-Speicher abhängig sind, mussten wir den World Tour-Modus ebenfalls integrieren." Super Mario Run erscheint am 15. Dezember für iOS. Ein Release-Termin für Android-Geräte steht bislang nicht fest. Wie sich das Jump and Run spielt, lest ihr in unserer Vorschau zu Super Mario Run.

Quelle: Mashable