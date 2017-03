Super Mario Run: Release-Termin für Android-Version bekannt

Super Mario Run, das beliebte mobile Game mit dem bekannten Nintendo-Klempner, war bisher exklusiv für Apple-Geräte erhältlich. Das wird sich bald ändern, denn nun steht der Release-Termin für den Mobile-Hit auf Android-Apparaten fest. Auf Twitter hat Bin N bekanntgegeben, dass Super Mario Run am 23. März 2017 im Play Store zum Download bereit steht.



Am 23.03. erhält #SuperMarioRun ein Update – und erscheint für Android bei Google Play!



► https://t.co/vXByAwO98q pic.twitter.com/akB1ZGqbAx — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 18. März 2017

Pünktlich zum Android-Release des Hüpfspiels wird es auch einen neuen Patch geben. Update 2.0.0 wird gleichzeitig ausgerollt und soll laut Nintendo Everything neue spielbare Charaktere einführen. Auch weitere "neue Features" sollen Einzug ins Mobile Game feiern, darunter auch die Welt 1-4 in der kostenlosen Version. Diese kann durch den Abschluss einer Bowser Challange freigeschaltet werden. Andere Features hält Nintendo noch unter Verschluss. Diese werden aller Voraussicht nach entweder in der nächsten Zeit nach und nach durchsickern oder spätestens mit dem Release offenkundig für jedermann sein.

Super Mario Run wird aktuell in zwei Versionen angeboten und es ist wahrscheinlich, dass dieses Modell auch für die Android-Plattform übernommen wird. Nutzer können entweder die ersten drei Level kostenlos spielen oder das gesamte Spiel für den Preis von 9,99 Euro freischalten und uneingeschränkt genießen. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Super Mario Run findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.