Super Mario Run: ​Prognose schätzt mehr als 70 Millionen US-Dollar Umsatz und 50 Mio. Downloads im ersten Monat

Sensor Tower ist ein US-amerikanisches Marktforschungsunternehmen, das auf den Markt von Mobile Games spezialisiert ist, mit Sitz in Kalifornien. Die Firma versorgt Publisher und andere Marktteilnehmer mit den Daten und Einsichten, die gebraucht werden, um den Markt besser abschätzen zu können. Laut seiner neuesten Prognose sieht Sensor Tower das bald erscheinende Mobile-Jump-and-Run Super Mario Run im ersten Monat nach dem Release unter den umsatzstärksten Spielen aller Zeiten in Apples App Store. Alleine 20 Millionen User haben laut den Angaben bereits vorab den "Get"-Button gedrückt und werden sofort beim Release am 15. Dezember 2016 auf iOS mit dem Spiel versorgt.

In seiner Prognose gibt Sensor Tower Bruttoeinnamen in Höhe von weltweit mehr als 71 Millionen US-Dollar (50 Millionen US-Dollar netto) im ersten Monat nach dem offiziellen Launch in den Startländern an. China ist dort nicht eingeschlossen und deshalb wurde es auch nicht für die Prognose berücksichtigt. Der chinesische Markt stellt ein zusätzliches enormes Potenzial da. Dieser prognostizierte Fall würde Super Mario Run in die Top-5-umsatzstärksten Spiele aller Zeiten katapultieren. Berücksichtigt hierbei werden die Umsätze des ersten Monats nach Release des jeweiligen Titels.

Prognose: Super Mario Run unter den Top-Games auf iOS. Quelle: Sensor Tower

Super Mario Run - Größerer Efolg als Pokémon GO

Sensor Tower folgt dem Titelstart unter Anbetracht des Erfolges von Pokémon GO sehr genau. Pokémon GO ist zwar kein Spiel von Nintendo selbst - der Entwickler Niantic zeichnet sich dafür verantwortlich -, jedoch ist es mit der Nintendo-Marke verknüpft und basiert darauf. Super Mario Run soll ein "historisches Jahr für iOS-Spiele einläuten". Der Siegeszug von Marios erstem Auftritt auf mobilen Geräten - Handhelds ausgeschlossen - soll den Download von weltweit mehr als 50 Millionen Mal Kopien im ersten Monat umfassen. Damit würde Super Mario Run um 56 Prozent öfter heruntergeladen werden, als es seinerzeit beim stark gehypten Launch von Pokémon GO der Fall war. Das mobile Taschenmonster-Spiel ging im ersten Monat schätzungsweise 32 Millionen Mal bei iOS über die digitale Ladentheke.

Unsere ersten Eindrücke zu Super Mario Run: Nintendos Maskottchen erobert iPhone und iPad könnt ihr im verlinkten Artikel nachlesen. Mehr Interessantes rund um Super Mario Run findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Nun zu euch: Könnt ihr es kaum erwarten euer erstes mobiles Abenteuer mit dem altbekannten Klempner in Super Mario Run bald zu erleben? Oder lässt euch das Mobile-Jump-and-Run kalt? Nutzt gerne die Kommentarfunktion und lasst die Community und uns an euren Meinungen teilhaben!

Quelle: Sensor Tower