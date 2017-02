Super Mario Run: So bekommt ihr 2.222 Münzen geschenkt

Nintendo schnürt Spielern von Super Mario Run ein Geschenk: Das japanische Traditionsunternehmen verschenkt 2.222 Münzen an alle Hobby-Klempner, die sich bei Super Mario Run für iOS anmelden. Nach dem Login erhalten sie einen Hinweis, dass sie ein Geschenk erhalten haben. Mit einem Klick bestätigen sie den Erhalt des Münzgeschenks - die 2.222 Münzen sind anschließend auf dem Super Mario Run-Konto gutgeschrieben. Ein Zeitraum für die Dauer der Aktion ist nicht bekannt. Die Goldtaler benötigen Spieler unter anderem für den Ausbau des Pilz-Königreichs. Die einzelnen Objekte lassen sich über einen Ingame-Shop erwerben. Das Geschenk lässt sich nur unter iOS auspacken: Super Mario Run erscheint erst im März für Endgeräte mit dem Google-Betriebssystem Android.

Super Mario hüpft seit dem 15. Dezember 2016 auf iOS-Geräten durch kunterbunte Welten. Dabei lässt sich Super Mario Run zunächst kostenlos ausprobieren. Wer nach den ersten Probelevels weiterspielen will, muss einmalig 9,99 Euro bezahlen. Das Jump and Run enthält unter anderem sechs Welten mit insgesamt 24 Levels. Das Gameplay wurde für den Mobile-Hüpfer verändert: Mario läuft auf den Smartphones automatisch; mit einer Bildschirmberührung springt der Klempner über Hindernisse. Tipps und Tricks für Super Mario Run halten wir in einem separaten Artikel für euch bereit. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Super Mario Run.