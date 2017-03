Super Mario Run: Mobile Game ist nicht so erfolgreich, wie erhofft

Super Mario Run ist das erste Abenteuer des bekannten Nintendo-Klempners auf Smartphones und erschien zunächst am 15. Dezember 2016 für iOS und vor einigen Tagen, am 23. März 2017, auch für Android-Geräte. In einem Gespräch mit Nikkei Asian Review redete nun Nintendos aktueller President Tatsumi Kimishima über den Erfolg des Mobile Games. Die Verkäufe erfüllen demnach laut Kimishima nicht die Erwartungen. Von über 78 Millionen Downloads auf iOS kauften lediglich 5 Prozent der Spieler die Vollversion - augenscheinlich zu wenig in Nintendos Augen.

Super Mario Run wird in zwei Versionen angeboten: Nutzer können sich das Game entweder kostenlos herunterladen und die ersten drei Level spielen oder das gesamte Spiel für den Preis von 9,99 Euro freischalten und uneingeschränkt alle sechs Welten mit 24 Abschnitten genießen. Viele Spieler beklagen aber, dass Super Mario Run nicht viel mit den altehrwürdigen Spielen der stationären Konsolen gemeinsam hat. Extra für das Mobile Game wurde das ursprüngliche Gameplay verändert: Mario läuft auf den Smartphones automatisch und springt durch eine Bildschirmberührung über Hindernisse.

Simultan mit dem Android-Release hat Nintendo den kostenlosen Content von Super Mario Run erweitert. Spieler können nun auch noch die Welt 1-4 in der kostenlosen Version zocken, was vorher nicht möglich war. Die zusätzliche kostenlose Welt kann seit Version 2.0.0 durch den Abschluss einer Bowser Challenge freigeschaltet werden. Weitere News und Infos zu Nintendos erstem tragbaren Jump'n'Run findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu Super Mario Run. Ob ihr Super Mario Run auch schon ausprobiert oder sogar gekauft habt und was ihr davon haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben!