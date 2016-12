Super Mario Run: Meinungen der Spieler gespalten - Lohnt der Kauf?

Es war eine der größten Überraschungen auf der Apple-Konferenz im September dieses Jahres: Nintendo kündigte Super Mario Run für iOS-Geräte an. Damit arrangiert sich das japanische Traditionsunternehmen mit der Welt der Smartphones und Tablets - und bringt ein Spiel seines Haus-und-Hof-Maskottchens erstmals nicht exklusiv für die hauseigenen Geräte. Seit dem 15. Dezember 2016 stürzen sich Spieler auf iPhone, iPad und iPod touch in das farbenfrohe Pilzkönigreich, um Münzen zu sammeln und Prinzessin Peach aus der Gefangenschaft von Serienbösewicht Bowser zu retten. Dabei lässt sich Super Mario Run zunächst Probe spielen. In der Gratis-Version besteht die Möglichkeit, alle drei enthaltenen Spielmodi auszuprobieren. Wer nach den Probesessions weiterspielen will, erhält zum Preis von 9,99 Euro den vollen Zugriff auf das Jump and Run.

Nintendo unterteilt Super Mario Run in drei Spielmodi. In "Welten" springt ihr in typischer Super-Mario-Manier durch kunterbunte Levels, um am Ende Prinzessin Peach aus Bowsers Fängen zu befreien. Der Modus enthält sechs Welten mit insgesamt 24 Levels. Beim Modus Toad-Rallye handelt es sich um eine Art Herausforderungsmodus. Hier geht es darum, trickreichere Manöver als eure Kontrahenten hinzulegen und jede Menge Münzen zu sammeln. Um an diesem Modus teilnehmen zu können, benötigt ihr Rallye-Tickets, die es beispielsweise für das Abschließen einer Welt oder über Bonusspiele im Königreich gibt. Im Modus Königreich wiederum gestaltet ihr euer eigenes Königreich, indem ihr Gebäude und Dekorationen platziert. Dafür benötigt ihr eine gewisse Anzahl an Toads, die ihr im erwähnten Toad-Rallye-Modus von Super Mario Run freispielt.

Aus Reflex puste ich bevor ich #SuperMarioRun spiele immer einmal kurz unten ins Handy rein. — Mönchen (@DieEntin) 16. Dezember 2016

#SuperMarioRun heruntergeladen. Ich bin jetzt wieder 12. — SchwarzeSpitze (@SchwarzeSpitze) 16. Dezember 2016

Die Meinungen der Spieler: gespalten

Anders als viele andere Smartphone-Spiele verzichtet Nintendo bei Super Mario Run auf das Free2Play-Modell. Zusätzliche Gegenstände oder andere Spielinhalte lassen sich nicht peu à peu erkaufen. Vielmehr fällt die Gratis-Schranke nach dem dritten Level. Um den Zutritt zur Pilzkopf-Party zu erhalten, werden einmalig 9,99 Euro fällig. Damit besitzt ihr das vollständige Spiel und erhaltet Zugriff auf alle Inhalte, die Nintendo vorgesehen hat. Die beispielsweise im Königreich platzierten Gebäude oder Items lassen sich alle erspielen - mit einer Art Ingame-Währung, den Toads. Für viele scheinen die 9,99 Euro kein Hindernis zu sein - für ebenso viele offenbar schon. Ein Blick in den App Store verrät: Die Meinungen der Spieler klaffen weit auseinander. Entweder vergeben sie für Super Mario Run die schlechteste Bewertung oder die beste - inzwischen liegen mehr als 6.000 Rezensionen vor.

Klar: 24 Levels sind nicht gerade üppig - durchgerannt ist man schnell. Allerdings scheint Super Mario Run stark auf Langzeitspieler ausgelegt zu sein. Um etwa sämtliche Münzen in allen Levels zu sammeln, dürfte viel Zeit benötigt werden. Selbiges gilt auch für die zahlreichen Gegenstände und Gebäude, die sich im Shop für das Königreich erspielen lassen. Ob Spieler aber tatsächlich so viel Zeit in Super Mario Run investieren, werden die nächsten Wochen zeigen müssen. Womöglich könnten die wenigen Interaktionsmöglichkeiten im Königreich Spieler davon abhalten, sich ausgiebig und immer wieder mit dem Modus zu beschäftigen. Allerdings dürften die im Welten-Modus einzusackenden Münzen den Sammeltrieb der Spieler wecken. Präsentiert wird der Mobile-Ableger in einer hübschen Grafik mit knackig aufgelösten Texturen.

#SuperMarioRun kostet 10€?! Na und?



Lieber ehrlich zum Vollpreis, als mit 0,99€ ködern um dann per In-App Käufe abzuzocken! 🤔 — Andreas (@decider148) 16. Dezember 2016

Heruntergeladen. Die ersten 3 Leveln gespielt. Dann gesehen, dass es Geld kostet. Und gelöscht. #SuperMarioRun 👏🏼 — Rewsan (@rewsanslimani) 16. Dezember 2016

10€ für #SuperMarioRun ausgeben ist wie Achterbahnfahren auf dem Kirmes: teuer und man hat es schon x-mal in besser erlebt... — Ollisixtynine (@Ollisixtynine) 16. Dezember 2016

Man muss #SuperMarioRun einfach lieben. — Rob Vegas (@robvegas) 15. Dezember 2016

Jetzt müsste Super Mario nur noch allein springen können

Nintendo hat das Gameplay von Super Mario Run für Smartphones und Tablets stark vereinfacht. Muss man mit Mario in den Ablegern für Nintendo-Konsolen teilweise pixelgenau auf eine Plattform springen, um nicht in den Abgrund zu stürzen, scheint sich der Klempner unter iOS nahezu komplett eigenwillig den Weg durch die farbenfrohen Levels zu bahnen. Selbst Gegner wie die Gumbas übersteigt er von allein. Lediglich durch Berühren des Displays holt der Super-Klempner zu einem Sprung aus, um beispielsweise Münzen zu sammeln, die nicht auf seinem Standard-Laufweg platziert sind. Spieler scheinen sich an dem vereinfachten Gameplay zu stören, wie sich den folgenden Tweets entnehmen lässt. Der Schwierigkeitsgrad von Super Mario Run steigt in den späteren Levels freilich an, wenn etwa weitere Hindernisse hinzukommen oder Münzen nicht mehr so offensichtlich in der Spielwelt verteilt sind. Wer alle Levels perfekt abschließen will, braucht nicht nur Zeit, sondern auch jede Menge Übung und Fingerspitzengefühl.

Hätte nie gedacht, dass #Nintendo mal Super Mario verka***n wird... Dann kam ein sich von allein durchspielendes #SuperMarioRun! Lächerlich! — LuiKast (@Lui_Kast) 16. Dezember 2016

Verbesserungsvorschlag für #SuperMarioRun : Könnte Mario vielleicht auch alleine springen? Dann könnte ich was anderes machen. Danke. — Joscha (@joschasauer) 15. Dezember 2016

Wow Super Mario Run ist geil! Aber auch verdammt schwer… Oder ich zu alt. 😂😂 — Kristallregen🌐 (@Kristallregen) 15. Dezember 2016

Super Mario im Online-Korsett

Super Mario Run funktioniert nur mit aktiver Internetverbindung. Wer sich in einem Funkloch befindet, kann Super Mario Run nicht spielen - zum Nachteil von Spielern, die etwa viel in Flugzeugen oder U-Bahnen unterwegs sind. Befindet sich das Smartphone im Offline-Modus, geht der weltbekannte Klempner nicht auf Münzenjagd. Serienschöpfer Shigeru Miyamoto erklärt im Interview, dass man aufgrund dieser Entscheidung in der Lage sein wollte, die drei im Spiel enthaltenen Spielmodi miteinander zu verbinden. Darüber hinaus scheint der Gedanke des Software-Schutzes eine bedeutende Rolle gespielt zu haben. Miyamoto erklärt: "Wir wollten das Spiel auf eine Weise anbieten, bei der die Software geschützt ist." Bei einem kurzen Test erschien sofort eine Fehlermeldung, sobald wir den Flugmodus unseres Smartphones aktivierten und somit alle Verbindungen kappten - unschön!

Auch wenn der online-Zwang echt beschissen ist, hat mich Super Mario Run voll erwischt 😀❤ — Der Hardi (@DenisHartwig) 16. Dezember 2016

Dass Super Mario Run eine Internetverbindung benötigt, ist so unnötig wie 2016. — Boxenlude® (@boxenlude) 15. Dezember 2016



Wie lautet euer Fazit nach dem Spielen von Super Mario Run? Diskutiert in unserem Kommentarbereich! Unsere Spieleindrücke zu Super Mario Run lest ihr unter diesem Link.