Super Mario Run gespielt: Warum der mobile Mario ein Selbstläufer ist

Jahrelang geisterten Gerüchte durch das Internet und die Spielemedien dieser Welt, die besagten, dass Nintendo eine neue Geschäftsstrategie beschreiten und die hauseigenen Marken auf Smart Devices veröffentlichen würde. Jahrelang stritt Nintendo diese Gerüchte vehement ab - zumindest so lange, bis sie Realität wurden und Nintendo in Kooperation mit dem Mobile-Entwickler DeNa Umsetzungen beliebter Nintendo-Marken für Smartphones und Tablets ankündigte. Nun ist es so weit, dass sogar Nintendos Haus-und-Hof-Maskottchen Mario den Sprung wagt. Wir konnten ganz kurz vor dem Release ausführlich in den Titel reinspielen - und waren trotz berechtigter Skepsis ob des simplifizierten Steuerungsschemas sehr angetan.



Vorschau zu Super Mario Run: Rechtsdrall

Bezüglich Abwechslung wird die volle Mario-Palette geboten. Nur Unterwasser-Levels fehlen offenbar. Quelle: Nintendo Bei Super Mario Run handelt es sich nämlich um einen sogenannten Autorunner. Heißt im Klartext: Der Pummel-Klempner mit Vorliebe für royale Rettungsmissionen bewegt sich völlig automatisch von links nach rechts. Unsere einzige Möglichkeit, seinen Weg zu beeinflussen, ist ein simples Tappen auf den Smartphone- bzw. Tablet-Bildschirm. Drücken wir noch einmal drauf, sobald Mario in der Luft ist, so führt er den aus der New Super Mario Bros.-Reihe bekannten Schwebesprung aus. Der erste Hinweis, dass das alles nicht so anspruchslos ist, wie es scheint, ist die Tatsache, dass auch der seit Super Mario 64 etablierte Wandsprung zu Marios Repertoire gehört. Springen wir also an ein Hindernis und drücken gleich darauf noch einmal auf den Bildschirm, so stößt Mario sich vom Mauerwerk ab und springt in die andere Richtung. In engen, vertikalen Gängen können wir auf diese Weise gewaltige Höhen erreichen. Zudem verhält sich der Protagonist in Konfrontationen mit Standard-Gegnern völlig anders, als man das gewohnt ist, und überwindet sie einfach via Bocksprung.

Tappen wir jedoch auf den Bildschirm, sobald er einen der Fieslinge berührt, nutzt er den unbedarften Unhold als Absprunghilfe und befördert sich mit einem durch weitere Gegner erweiterbaren Hüpfer nach oben oder in die Ferne. Ebenfalls neu: Erstmals in einem 2D-Mario-Spiel kann sich der Held an Kanten festhalten und daran nach oben ziehen, wenn ein weiter Sprung ihn nicht ganz auf die angepeilte Plattform befördert hat. All diese Design-Entscheidungen bereichern nicht nur das Gameplay, sondern wurden auch bewusst gesetzt, um einen möglichst reibungslosen und spaßigen Lauf durch die Levels zu ermöglichen - und dabei haben wir noch nicht einmal die verschiedenen neuen Interaktionsblöcke und -schaltflächen erwähnt, die zusätzlich dafür sorgen, dass Super Mario Run wesentlich mehr zu bieten hat als die zum großen Teil durchschnittlichen anderen Auto-­Runner aus dem App-Store!

Dadurch, dass Mario automatisch rennt, ist es umso wichtiger, den teils fies platzierten Hindernissen geschickt auszuweichen. Quelle: Nintendo

Vorschau zu Super Mario Run: Rennen, bis der Block kommt

Wer alle Münzen pro Level haben will, braucht viel Geschick. Nach den Pinken schaltet man die Lilanen und Schwarzen frei. Quelle: Nintendo Unser ewiger Lauf nach rechts kann nämlich durch diverse spezielle Elemente in den Levels manipuliert werden. Da ist zum Beispiel das große Sprungpad: Geraten wir darauf und berühren den Bildschirm, so macht Mario einen gewaltigen Satz nach oben, kann Hindernisse überwinden oder auch in versteckte Bereiche der Areale gelangen. Der Stopp-Block hingegen aktiviert sich automatisch, sobald wir ihn berühren, und lässt den pummeligen Protagonisten auf der Stelle verharren und ihn erst weiter­rennen, wenn wir den Bildschirm berühren. Das ist unabdingbar, um zeitlich abgestimmten Feuerbällen über Lavaseen zu entgehen oder auch um Bowser zu besiegen, der im Karussell mit einigen seiner Koopalinge am Ende von jeweils vier Levels auf uns wartet.

Die Hangelblöcke hingegen befinden sich an diversen Stellen an den Decken der Areale und lassen Mario automatisch daran entlang kraxeln. Lange Blockreihen mit nach links zeigenden Pfeilen sorgen dafür, dass wir anstatt wie üblich nach rechts bei Berührung des Bildschirms nach links hüpfen und damit auch an ansonsten unerreichbare Punkte gelangen können. Die spielerische Varianz, die sich durch all diese Elemente ergibt, ist gewaltig und sprüht geradezu vor der bekannten Nintendo-Qualität. Super Mario Run fühlt sich anders an als ein Standard-Nintendo-Hüpfer, aber nichtsdestoweniger sehr, sehr gut.

Vorschau zu Super Mario Run: Marios Münzen-Manie

Frohlocket, auch mit Yoshi kann man durch die Levels düsen - und auch Luigi steht bereit. Zusätzlich gibt's weitere Figuren. Quelle: Nintendo Primär haben wir uns in unseren bisherigen Schilderungen auf "Welten" bezogen, einen der drei Spielmodi des Mario-Runners. In sechs Welten zu je vier Levels tappen wir uns hier durch von Hand gestaltete Abschnitte. Wer einfach nur durchrennen will, hat hier nicht viel zu tun: Nach 30 bis 60 Minuten hat man alle Areale absolviert. Allerdings sind die Levels stark auf den Wiederspielwert ausgelegt. Pro Level gilt es, fünf pinke Münzen einzusacken, was angesichts der Tatsache, dass diese teilweise ganz schön fies platziert sind und jede Menge Geschick oder gar Kenntnisse bezüglich des jeweiligen Abschnitts verlangen, nicht immer ganz leicht ist. Hat man die fünf Kleinode ergattert, werden fünf zu sammelnde lila Münzen freigeschaltet, und sobald diese in den eigenen Besitz übergewandert sind, fünf schwarze Münzen. Während die lilafarbenen Exemplare schon deutlich mehr Einsatz verlangen als die pinken, hauen die schwarzen so richtig rein. Wer wirklich alle Münzen sein Eigen nennen möchte, kann also viele, viele Versuche und jede Menge Spielstunden veranschlagen.

Thematisch ist der Welten-Spielmodus überraschend nah dran an dem, was man aus den 2D-Mario-Spielen der Hauptreihe kennt. Grüne Wiesen wechseln sich mit Lava-Arealen, Wüsten-Abschnitten und mehr ab. Sogar einige Geisterhäuser haben es ins Spiel geschafft. In diesen Welten, die - ähnlich wie die Stages des Ur-Mario Bros. - am linken und rechten Rand loopen, müssen wir durch geschickte Sprünge und durch Nutzung der Umgebung zur Ausgangstür gelangen und dabei Buh-Huus sowie sich auflösenden Scheintüren entgehen. Was uns auffiel, war das völlige Fehlen von Unterwasser-Levels, welche wohl mit Touch-Steuerung relativ umständlich zu programmieren gewesen wären. Zudem existieren abseits des Standard-Pilzes keine Items oder Kostüme, mittels derer Mario seine Gestalt verändern kann. Wir sind gespannt, ob sich an diesem Umstand durch Level-DLCs, die mit großer Wahrscheinlichkeit folgen werden, in der Zukunft etwas ändern wird.

Vorschau zu Super Mario Run: Pilzkopf-Parade

Standard-Gegner schaden uns nicht, sondern werden automatisch überwunden - oder per Touch-Geste besiegt. Quelle: Nintendo Der zweite Spielmodus hört auf den Namen "Toad-Rallye" und schickt uns, anders als der Welten-Modus, in zufallsgenerierte Levels, die sich aus diversen Abschnitten aus den normalen Arealen zusammensetzen. Hier rennen wir auch nicht bis zur Zielfahne, sondern versuchen uns so lange an Highscores, bis der Timer abgelaufen ist. Unsere Aufgabe: Durch gewagte Sprünge, gesammelte Münzen und andere coole Aktionen möglichst viele Toads begeistern, die uns anschließend vom unteren Bildschirmrand aus zujubeln. Unsere Konkurrenten sind dabei entweder Spieler aus aller Welt oder solche aus unserer Freundesliste - diese stellen wir entweder via Nintendo-ID oder mittels Facebook-Verknüpfung zusammen. Anstatt direkt gegen unseren Widersacher, ermitteln wir unser Können dabei im Rennen gegen seine Geistdaten. Gegen Freunde dürfen wir nur fünfmal pro Tag antreten und erhalten auch keine Toads und Münzen, unsere Währungen für den Königreich-Modus - mehr dazu gleich.

Warum sich Nintendo für diese Beschränkungen entschieden hat, ist uns nicht ganz klar. Gegen Zufalls-User dürfen wir hingegen, sooft es uns gefällt, in den Rallye-Ring steigen, vo­rausgesetzt wir verfügen über genügend Rallye-Tickets, von denen eines pro Runde benötigt wird. Da wir diese allerdings als Belohnung für so ziemlich alle Aktionen im Spiel quasi nachgeworfen bekommen, sollte ein Mangel nur selten ein Problem darstellen. Allerdings ist uns dennoch nicht ganz klar, warum diese Einschränkung überhaupt existiert, denn Nintendo verzichtet dankenswerterweise vollkommen auf jedwede Mikrotransaktionen jedweder Art. Wer einmal den Kaufpreis von knapp zehn Euro berappt hat, hat vollen Zugriff auf sämtliche Elemente des Spiels. Die Ticket-Begrenzung, die beschränkte Zahl an Möglichkeiten, gegen Leute aus der Freundesliste anzutreten, und weitere Einschränkungen ähnlicher Machart - besonders im Königreich-Modus - verstrahlen aber völlig unnötigerweise einen seltsamen Free2Play-Odeur.

Vorschau zu Super Mario Run: Wenig zu tun im Königreich

Der Königreich-Modus ist eine nette Idee - von der Umsetzung sind wir aktuell aber noch nicht vollends überzeugt. Quelle: Nintendo Wie erwähnt, können wir im Rallye-Modus Toads "verdienen", die anschließend einem Konto gutgeschrieben werden. Auch unser Münzvorrat erhöht sich durch das Spielen der Levels und ebenfalls der Rallyes beständig - aber was bringt uns der ganze Sammelspaß? Nun, Toads und Münzen sind die benötigten Währungen, um im Königreich-Modus Items freizuschalten, mit denen wir unseren virtuellen royalen Spielkasten erweitern können. Das reicht von Fahnenmasten über Pilzhäusern - in denen sich Minispiele verstecken - über die bekannten Fragezeichen-Blöcke und mehr. Selbst herumlaufen dürfen wir aber im Königreich nicht, sondern lediglich die Objekte platzieren. Damit Gegenstände im Kauf-Menü überhaupt erst angewählt werden können, müssen zumeist bestimmte Mengen an Toads auf dem Konto sein; die Münzen benötigt man anschließend, um die Items zu erstehen.

Zwar konnten wir uns auf dem Preview-Event, auf dem wir Super Mario Run ausführlich spielen konnten, auch im virtuellen Königreich austoben, allerdings ist dieses stark auf Langzeitspieler ausgelegt - um etwa die zahlreichen Gegenstände im Shop freizuschalten, dauert es eine ganze Weile. Allerdings hatten wir schon anhand des kurzen Trips in den Spielmodus nicht das Gefühl, dass wir hier allzu viel Zeit verbringen werden. Dazu wird einfach viel zu wenig Interaktion mit dem Königreich geboten und auch die Bau-Möglichkeiten sind beschränkt. Die Minispiele sind zwar nett, aber auch nicht Grund genug, hier allzu viel Zeit zu investieren. Wir lassen uns aber gerne im fertigen Spiel vom Gegenteil überzeugen! Bereits überzeugt sind wir von der hübschen Grafik des Spiels, welche sich vor dem New Super Mario Bros-Ableger für Wii U nicht zu verstecken braucht und sehr flüssig läuft. Übrigens: Wer seinen MyNintendo-Account mit Super Mario Run verknüpft, kann unabhängig vom Gerät jederzeit auf seinen Spielstand zugreifen. Cool!