Super Mario Run jetzt in Deutschland zum Download - das sind die wichtigsten Funktionen

Es ist soweit: Super Mario Run erscheint für iOS-Geräte. Nintendo gibt den Download des neuen Klempner-Abenteuers für iPhone, iPad und iPod touch in Deutschland frei. Wir haben das Jump and Run gespielt und zeigen neue Eindrücke. Zur Einstimmung auf das neue Abenteuer stellen wir euch im nachfolgenden Video die wichtigsten Funktionen von Super Mario Run vor. Außerdem gibt es jede Menge Gameplay-Material zu sehen. Super Mario Run ist der erste Ableger der Reihe, der für iOS-Geräte erscheint.

Android-Anwender müssen sich noch etwas gedulden: Das farbenfrohe Hüpfspiel erscheint zunächst ausschließlich für iOS. Die Veröffentlichung auf Android dürfte im nächsten Jahr folgen - ein genaues Datum kommunizierte Nintendo bislang nicht. Behaltet unbedingt unsere Themenseite zu New Super Mario Run im Auge. Dort findet ihr künftig viele weitere Eindrücke und Videos zum neuen Mobile-Abenteuer um Nintendo-Held-Mario.

Übrigens: Wer Super Mario Run vor dem Kauf Probe spielen will, erhält mit einer kostenlosen Demo die Möglichkeit dazu. In der Gratis-Version probiert ihr alle drei im Spiel enthaltenen Modi aus. Wer nach den Probesessions weiterspielen will, bekommt zum Preis von 9,99 Euro den vollständigen Zugang zu allen Inhalten. In den drei Spielmodi hüpft ihr durch farbenfrohe Levels, sammelt Münzen ein und fordert eure Freunde anhand ihrer Spielergeister heraus. Wichtige Fragen beantworten wir in unserer FAQ zu Super Mario Run. Denkt dran: Um Super Mario Run spielen zu können, benötigt euer Mobile-Gerät eine aktive Internetverbindung.

Super Mario Run: Die wichtigsten Funktionen im Video