Super Mario Run: Downloads knacken neuen Rekord

Mit Super Mario Run wagt Nintendos Maskottchen - der italienische Klempner mit charismatischem Schnäuzer und blauer Latzhose - seinen ersten Ausflug in die Gefilde von mobilen Geräten. Und er scheint damit sehr erfolgreich zu sein. Gerade einmal vor drei Tagen berichteten wir über den enormen Erfolg von Super Mario Run, das in kürzester Zeit nach dem offiziellen Release über 50 Millionen Mal im App Store heruntergeladen wurde. Mario ruht sich nun aber nicht auf diesen Lorbeeren aus, sondern läuft weiter. Nintendo hat seit dem vergangenen Meilenstein einen weiteren Erfolg vermeldet: Super Mario Run wurde in den vergangenen drei Tagen weitere zehn Millionen Male heruntergeladen. Insgesamt schaut der italienische Klempner nun nach einer knappen Woche Präsenz auf mobilen Apple-Geräten auf eine Summe von mehr als 50 Millionen Downloads zurück.

Android-User warten währenddessen immer noch auf eine offizielle Ankündigung des Releases von Super Mario Run für ihre Geräte. Nintendo hatte zwar eine Android-Version versprochen, aber bis dato gibt es keinen Release-Termin dafür. Wie ihr beim Spielen von Super Mario Run Akku spart, Charaktere freischaltet und Münzen sammelt, verraten wir euch in unserem ausführlichen Tipps-und-Tricks-Special. Wusstet ihr, dass die durchschnittliche tägliche Spielzeit von Super Mario Run bei 13 Minuten liegt? Das und weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Super Marios erstem Ausflug auf mobile Geräte, findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite zu Super Mario Run.

Quelle: Gamestar