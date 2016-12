Super Mario Run hüpft aufs iPhone. Der beliebte Nintendo-Klempner startet heute sein Abenteuer auf Geräten mit dem Apple-Betriebssystem iOS. Eine konkrete Uhrzeit für Deutschland steht nicht fest. Noch ist also unklar, wann sich das farbenfrohe Abenteuer auf iPhone, iPad und iPod touch über den App Store herunterladen lässt. Wir halten euch mit Neuigkeiten auf dem Laufenden. Android-Spieler starten heute noch nicht ins Abenteuer, sie müssen sich etwas länger gedulden. Eine für das Google-Betriebssystem angepasste Version soll 2017 erscheinen.

Um das Abenteuer auf euer iOS-Gerät zu laden, öffnet ihr das App-Store-Programm, klickt auf die Suchen-Schaltfläche und gebt "Super Mario Run" ein. Ein Klick auf das Top-Ergebnis führt euch zum Download des Jump and Runs. Die Downloadgröße beträgt vermutlich um die 200 Megabyte. Wer Super Mario Run vor dem Kauf Probe spielen will, erhält mit einer kostenlosen Demo die Möglichkeit dazu. In der Gratis-Version besteht die Möglichkeit, alle drei enthaltenen Spielmodi auszuprobieren.

Wer sich anschließend zum Kauf entscheidet, zahlt einmalig 9,99 Euro - dann schaltet sich das komplette Spiel frei. Versteckte Kosten soll es im Super-Mario-Abenteuer für Smartphones und Tablets nicht geben. Welche Spielmodi sich in Super Mario Run spielen lassen, erfahrt ihr in unserer ausführlichen FAQ, in der wir die wichtigsten Fragen zum Mobile-Hüpfer beantworten.

Super Mario Run für iPhone und iPad angespielt