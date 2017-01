Super Mario Run: ​90 Millionen Downloads - aber nur 3 Millionen Käufe?

Das Interesse an Nintendos Mobil-Spiel Super Mario Run ist offenbar riesig. Ging in letzten Berichten zum Jahresende hin noch die 50 Millionen als Zahl weltweiter Downloads durch die Presse, hat sich diese Nummer inzwischen offenbar noch einmal stark erhöht. Wie VG24/7 auf Basis eines Artikels des Wall Street Journal berichtet, wurde das iOS-Spiel inzwischen ganze 90 Millionen Mal heruntergeladen. Nur heruntergeladen wohlgemerkt: So groß das grundsätzliche Interesse am Spiel, so gering scheint vergleichsweise die Bereitschaft der Nutzer, das Spiel anschließend auch für den Preis von 10 Euro freizuschalten. Wie das Marktforschungsunternehmen Newzoo ermittelt haben will, sollen nur etwa 3 Millionen Spieler den tatsächlichen Vollpreis bezahlt haben - also nur etwa 3 Prozent aller Nutzer, die das Spiel heruntergeladen haben.

Hätten alle 90 Millionen Nutzer das Spiel auch tatsächlich gekauft, entspräche das also einem Umsatz von 900 Millionen US-Dollar. So soll das Spiel seit seiner Veröffentlichung am 15. Dezember 2016 allerdings "nur" etwa 30 Millionen US-Dollar Umsatz eingefahren haben. Ein Schluss, der Apple derweil nicht gerade schmeckt: Wie das Unternehmen gegenüber der Seite Apple Insider mitgeteilt hat, habe das Marktforschungsunternehmen einige "falsche Schlüsse" gezogen - die Zahl derjenigen, die das Spiel freigeschaltet haben, liege definitiv höher als 3 Prozent. Weitere Details nannte der Konzern allerdings nicht. Für Neuigkeiten zu Super Mario Run haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

