Neuer E3 2017-Trailer zu Super Mario Odyssey für Nintendo Switch: Bereits am 27. Oktober 2017 ist es soweit, also in etwas mehr als vier Monaten. Überpünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheint mit Super Mario Odyssey das erste Sandbox-Mario-Spiel seit Super Mario 64 und Super Mario Sunshine. Im neuesten Titel für die Switch verschlägt es Klempner Mario dabei in die verschiedensten kunterbunten Welten. Eine neue, im Nintendo Spotlight gezeigte, Welt wird von Dinosauriern bevölkert. Im Video zu sehen ist ein riesiger T-Rex, über den Mario mit Hilfe seiner Mütze die Kontrolle übernehmen zu können scheint. Offensichtlich ist das mit Hilfe verschiedener Kopfbedeckungen bei zahlreichen Gegnern und Gegenständen möglich. So steuert Mario im Nintendo-Spotlight-Video neben dem Dinosaurier unter anderem Gumbas, Koopas, ein Auto und ein Fernglas.



Zudem ganz kurz im Video zu sehen: Mario verschmilzt an einem Turm mit der Wand des Gebäudes, ähnlich wie Link in A Link Between Worlds für den Nintendo 3DS. Offensichtlich hat es diese spezielle Fähigkeit aus dem Zelda-Titel in das Pilz-Königreich geschafft, was zahlreiche neue Taktiken eröffnen dürfte. Alle weiteren News zur US-Spielemesse findet ihr zusammengefasst auf unserer E3-Themenseite. Alles Wissenswerte zum neuen Mario-Abenteuer lest ihr auf unserer Themenseite zu Super Mario Odyssey.