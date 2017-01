Super Mario hüpft munter durch eine große Stadt - so kennen wir den Anfang des ersten Trailers zu Super Mario Odyssey, dem nächsten Abenteuer des Nintendo-Maskottchens für die kommende Nintendo Switch. Doch Moment... in der nächsten Szene fällt der artistische Klempner vom Dach eines Gebäudes, zerschellt an Sonnenschirmen, wird daraufhin von der Polizei verfolgt und stiehlt sogar einen Hubschrauber. Nach einem verunglückten Rundflug verschlägt es Mario in den nächsten Strip Club, wo er sich einen privaten Lapdance gönnt. Von einer Straßenbande verfolgt endet Mario schließlich in einer rabiaten Kneipenschlägerei. Was passiert dort? Ist das unser Super Mario, wie wir ihn kennen und lieben?



Nein, er ist es nicht. Zumindest nicht der offizielle Super Mario und auch nicht der offizielle Trailer zu Super Mario Odyssey. Hierbei handelt es sich um ein Fan-Remake in GTA 4. "Super real Mario Odyssey" ist eine Persiflage an den offiziellen Trailer zu Super Mario Odyssey von YouTuber "CrowbCat", der eine Kombination aus Skins, Parcour-Animationen und den iCEnhancer verwendet hat, um das Open-World-Gangster-Spiel wie Super Mario Odyssey aussehen zu lassen. Klar, Liberty City ist nicht gerade eine eins zu eins Kopie von New Donk City aus Super Mario Odyssey, aber für die kurze Zeit hat der Modder ein beeindruckendes Ergebnis auf die Beine gestellt, das sich durchaus sehen lässt.

Den originalen Trailer zu Super Mario Odyssey findet ihr zu Vergleichszwecken unterhalb dieses Artikels.