Super Mario Maker: ​Video - So sieht Super Mario 64 in 2D aus

Fast 20 Jahre ist es inzwischen her, dass Super Mario 64 hierzulande für das Nintendo 64 erschien und mit seiner ausladenden 3D-Umgebung die Videospielwelt revolutionierte. Doch was wäre, wenn Nintendo damals nicht den Sprung in die dritte Dimension gewagt hätte, wenn das Schloss von Prinzessin Peach und seine diversen Spielplätze nach wie vor in der damals bewährten 2D-Optik vorlägen? Diesem Gedankenspiel können wir uns nun hingeben, denn anlässlich des Mario-64-Jubiläums hat YouTuber BRICK 101 fünf Level des Klassikers in Super Mario Maker für die Wii U nachgebaut. Sein YouTube-Video präsentiert die Levelkreationen im direkten Vergleich zu seinen 20 Jahre alten 3D-Vorbildern - natürlich musste er sich hier und da einige Freiheiten herausnehmen, generell scheint der Sprung zurück in die zweite Dimension jedoch gut geglückt zu sein. Über die nachfolgenden Links könnt ihr die fünf Level selbst herunterladen und in Super Mario Maker spielen.

Super Mario Maker wurde im September 2015 erstmals für die Nintendo Wii U veröffentlicht und bietet Spielern inzwischen auch auf dem 3DS die Möglichkeit, eigene Levelkreationen in den Stilen der 2D-Mariospiele zu erschaffen, die bis ins Jahr 1985 zurückreichen, als der Klempner noch auf dem Nintendo Entertainment System durch die Gegend turnte. Für weitere Informationen und spannende Levelkreationen besucht ihr unsere Themenseite zum Super Mario Maker.

Via Polygon