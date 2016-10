Super Mario 64: ​Fanspiel bringt neue Sterne, Gegner & mehr

Rund 20 Jahre hat der Klassiker Super Mario 64 inzwischen auf dem Buckel, doch die Faszination um das 3D-Jump'n'Run-Urgestein scheint ungebrochen: Noch heute erzielen Speedrunner wahnwitzige Bestzeiten, während Modder völlig neue Welten im Universum des beliebten Klempners erschaffen. Zu diesen zählt auch Modder Kaze Emanuar, der eigenen Angaben zufolge über 4000 Stunden Arbeitszeit in ein ganz eigenes Mario-Spiel gesteckt hat: Super Mario 64: Last Impact ist vor wenigen Tagen veröffentlicht worden und bringt 130 neue Sterne, völlig neue Level, Gegner und Bosse und frische Power-Ups. So hat der Modder etwa Power-Ups späterer Mario-Titel wie Galaxy oder gar Paper Mario eingebaut, was sein Super Mario 64 zu einer Art Konglomerat verschiedenster Mario-Spielelemente der letzten 20 Jahe werden lässt. Ein Trailer gibt uns einen Vorgeschmack auf die aufwendige Modifikation.

Um Super Mario 64: Last Impact zu spielen, müsst ihr lediglich einen der Downloadlinks in der Videobeschreibung unter dem Trailer bemühen und euch in einem weiteren YouTube-Video des Entwicklers erklären lassen, wie ihr das Spiel zum Laufen bekommt. Wie lange das Werk von Kaze Emanuar verfügbar sein wird, ist unklar: Insbesondere Nintendo zeigte sich in der Vergangenheit sehr empfindlich gegenüber Fankreationen eigener Spielemarken, was unter anderem die Schöpfer des Spiels Pokémon Uranium zu spüren bekamen. Für zukünftige Fanmods und andere Neuigkeiten rund um Super Mario 64 besucht ihr auch weiterhin unsere Themenseite.

via Kotaku