Im vergangenen August 2016 wurde nach fast zehn Jahren mit Sudden Strike 4 ein neuer Ableger der Strategie-Reihe von Entwickler Kite Games sowie Publisher Kalypso Media offiziell angekündigt. Wenige Monate vor dem Release im Frühling 2017 für PC, PlayStation 4, Mac und Linux wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der nicht nur bisher unveröffentlichtes Gameplay-Material zeigt, sondern auch neue Features des kommenden Echtzeitstrategie-Titels vorstellt. So erhalten Fans einen ersten Blick auf die neuen Generäle, die den Spielern spezielle Fähigkeiten und Boni verleihen. Mit dem "Pause & Play"-Modus wird zudem eine neue Funktion vorgestellt, die für mehr taktische Tiefe während den Schlachten sorgen soll. Das Video findet Ihr unterhalb dieser Meldung.

Sudden Strike 4 wird insgesamt drei verschiedene und umfangreiche Kampagnen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs anbieten. Demnach dürfen Spieler als Kommandeur der Briten, der Deutschen oder der Sowjets über 100 verschiedene Einheiten in den Kampf führen. Der deutsche Panzer VI Tiger, das britische Kampfflugzeug Hawker Typhoon oder der russische Panzer T-34 sind nur eine kleine Auswahl der verfügbaren Einheiten in Sudden Strike 4. Insgesamt 20 Missionen, ein Skirmish-Modus sowie der umfangreiche Mehrspieler-Part sollen für die nötige Abwechslung sorgen. Durch besonders taktisches oder kluges Vorgehen in den verschiedenen Spielmodi verspricht euch das neue Belohnungs-System einzigartige Spielinhalte. Das Strategie-Spiel kann bereits auf Steam mit 15 Prozent Rabatt vorbestellt werden. Darüber hinaus erhalten alle Vorbesteller eine exklusive Karte "Die Schlacht um Kursk", den Soundtrack sowie ein digitales Artbook dazu. Weitere Meldungen zu Sudden Strike 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.