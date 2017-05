Subsiege: Turnier mit Youtubern und Twitch-Streamern am 20. Mai, neuer Trailer

Am 20. Mai findet das große Subsiege-Turnier statt. Um Punkt 18 Uhr deutscher Zeit geht's los. Gespielt wird auf der "Sanctuary"-Map im Modus 2 vs 2 vs 2. Zunächst werden in der Vorrunde die Teilnehmer der KO-Phase ermittelt, die gegen 22 Uhr beginnen soll. Beim Subsiege-Turnier treten nicht nur "normale" Steam-User, sondern auch bekannte Youtuber und Twitch-Streamer an. Die Anmeldung ist inzwischen nicht mehr möglich. Wer dennoch live dabei sein will, kann das Subsiege-Turnier unter anderem auf dem Kanal des Moderators "Defender833" verfolgen.

Anlässlich des bevorstehenden Turnierbeginns ist Subsiege stark reduziert bei Steam erhältlich. Das Unterwasser-Echtzeitstrategiespiel kostet bis 26. Mai nur noch 9,79 Euro. Subsiege ist allerdings noch nicht fertiggestellt, sondern befindet sich noch in der Early-Access-Phase. Vielleicht überzeugt euch ja der neue "Story"-Trailer vom Kauf, den ihr euch hier ansehen könnt, der die Vorgeschichte erzählt. Lasst euch von der Bezeichnung aber nicht täuschen: Subsiege bietet ausschließlich Multiplayer-Gefechte. Eine Einzelspieler-Kampagne gibt es nicht. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Subsiege.