Subsiege: Keys für Pre-Closed Beta am 28. Dezember und 4. Januar abstauben!

Subsiege, der spannende Mix aus RTS und MOBA, geht am 28. Dezember in das erste Pre-Closed Beta-Event! Subsiege setzt auf Multiplayer-Schlachten mit bis zu zwölf Spielern. Ihr seid dabei, indem ihr euch ganz einfach einen Beta-Code auf der offiziellen Webseite besorgt! Nach dem Jahreswechsel startet am 4. Januar gleich die zweite geschlossenen Pre-Beta-Testphase, für die ihr euch ebenso registrieren dürft! Die Entwickler testen damit ihre Server um für den Beginn der Closed Beta gewappnet zu sein. Unterhalb dieser Zeilen gelangt ihr zur offiziellen Webseite und schnappt euch euren Code.

Subsiege startet bereits am 09. Januar in die Closed Beta Phase, zu der Ihr ebenfalls mit den Keys Zugang erhaltet. Solltet ihr also bereits eher ins Spiel reinschnuppern wollen, bietet sich hier die Gelegenheit. Der Early Access soll bereits zwischen Ende Februar und Anfang März starten, der finale Release von Subsiege wird voraussichtlich zwischen Oktober 2017 und März 2018 stattfinden. Subsiege wurde ursprünglich unter dem Titel Submerge angekündigt. Erst im Sommer dieses Jahres erfolgte die Umbenennung. Schauplatz ist die weitgehend zerstörte Erde des Jahres 2063. Die Menschheit hat die natürlichen Rohstoffe auf den Kontinenten ausgebeutet, und begibt sich deshalb auf dem Meeresboden auf die Suche nach neuen Vorkommen. Im Anschluss könnt ihr euch einen neuen Trailer zu Subsiege ansehen.

>>> Subsiege: Hier Beta-Key für den 28. Dezember abstauben!

>>> Subsiege-Seite auf Steam - Einfach zur Wishlist hinzufügen!