Styx: Shards of Darkness - Neue Gameplay-Szenen aus dem Stealth-Abenteuer

17.12.2016 um 13:15 Uhr Dieser neue Trailer zu Styx: Shards of Darkness zeigt über drei Minuten frisches Gameplay aus dem düsteren Stealth-Abenteuer. Wie man unschwer erkennen kann, stammen die Spielszenen aus der PS4-Version. Styx: Shards of Darkness erscheint im März 2017 außerdem noch für PC und Xbox One.

