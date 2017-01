Styx: Shards of Darkness: "Art of Stealth"-Trailer

14.01.2017 um 16:15 Uhr Hier könnt ihr euch den neuen "Art of Stealth"-Trailer zu Styx: Shards of Darkness ansehen. Gezeigt wird die PS4-Version. Auf PC und Xbox One dürfte aber in technischer Hinsicht Ähnliches geboten werden. Styx: Shards of Darkness erscheint im März für die drei genannten Plattformen.

