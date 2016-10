Styx: Shards of Darkness erscheint nun doch erst im 1. Quartal 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Eigentlich war der Release noch für dieses Jahr vorgesehen. Laut Patrick Pligersdorffer, Geschäftsführer von Entwickler Cyanide Studios, habe der Umstieg von der Unreal Engine 3, die beim Vorgänger Styx: Master of Shadows Verwendung fand, auf deren neueste Iteration "viel Zeit gekostet". Um den Spielern die "bestmögliche Spielerfahrung" bieten zu können, habe man sich deshalb entschieden, Styx: Shards of Darkness zu verschieben.

Als kleine Entschädigung gibt's heute den ersten Gameplay-Trailer mit PS4-Szenen aus Styx: Shards of Darkness. In den über acht Minuten Laufzeit werden wir Zeuge, wie Goblin Styx den Hafen von Korongar ungesehen infiltriert. Zudem werden uns bereits einige von Styx' besonderen Fähigkeiten vorgestellt. Mit Hilfe eines Konkons kann er sich beispielsweise über weite Entfernungen teleportieren. Im Mittelpunkt der Story von Styx: Shards of Darkness steht das geheimnisvolle "Zepter des Botschafters", welches der Spieler entwenden soll. Weitere Infos zum Stealth-Sequel findet ihr auf unserer Themenseite zu Styx: Shards of Darkness.

Quelle: FHI PM