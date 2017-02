Focus Home Interactive hat heute ein neues "Making of"-Video zu Styx: Shards of Darkness veröffentlicht. Entwickler Cyanide Studio gewährt darin direkte Einblicke in die Entwicklungsarbeiten. Unter anderem erfahren wir mehr über die Entstehungsgeschichte von Protagonist Styx, dem kleptomanisch veranlagten Goblin. Cyanide dürfte in den letzten Zügen mit Styx: Shards of Darkness liegen. Schließlich erscheint das düstere Stealth-Sequel bereits in knapp vier Wochen.

Ab dem 14. März 2017 wird Styx: Shards of Darkness für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Die Steam-Produktseite ist schon erreichbar. Die Vorbestellung ist dort bis zum genannten Datum für lediglich 35,99 Euro (regulär 39,99 Euro) möglich. Für die beiden Konsolenfassungen werden 49,99 Euro fällig. Als Preorder-Bonus winkt das sogenannte - ab Release kostenpflichtige - Akanesh-Set mit einem zusätzlichen Outfit und einer Waffe. Viele weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Styx: Shards of Darkness.