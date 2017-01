Von Focus Home Interactive gibt's heute den sogenannten "Art of Stealth"-Trailer zu Styx: Shards of Darkness. Tatsächliche Gameplay-Szenen gibt es in den knapp 2 Minuten allerdings nicht zu sehen. Stattdessen handelt es sich um eine Aneinanderreihung von In-Engine- beziehungsweise Zwischensequenzen. Die Grafik von Styx: Shards of Darkness wird mit der beliebten Unreal Engine 4 realisiert, bei Styx: Master of Shadows kam noch deren Vorgänger zum Einsatz.

Styx: Shards of Darkness erscheint irgendwann im März dieses Jahres für PC, PS4 und Xbox One. Einen taggenauen Release-Termin hat das bei Cyanide Studios in Entwicklung befindliche Action-Adventure nach wie vor nicht. Der Spieler verkörpert auch dieses Mal natürlich wieder den kleptomanisch veranlagten Goblin Styx. Dessen Auftrag besteht darin, das sagenhafte "Zepter des Botschafters" aus Korrangar, der Hauptstadt der Dunkelelfen, zu stehlen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Styx: Shards of Darkness.