Styx: Shards of Darkness - Über 3 Minuten Stealth-Gameplay von der PS4

Focus Home Interactive hat heute einen weiteren Gameplay-Trailer zu Styx: Shards of Darkness veröffentlicht. Die Spielszenen zeigen einige Schauplätze und stammen aus der PS4-Fassung, wie man unschwer an den eingeblendeten Controller-Buttons erkennen kann. Außerdem erscheint das düstere Stealth-Abenteuer auch noch für PC und Xbox One. Dank des Videos wissen wir nun auch - zumindest ungefähr - wann das sein wird: im März 2017. Bislang war nur ungenau vom 1. Quartal die Rede als Release-Zeitraum.

Ebenfalls gut erkennbar sind die grafischen Fortschritte gegenüber dem Erstling (Styx: Master of Shadows) aus dem Jahr 2014. Kein Wunder, setzt Entwickler Cyanide Studios bei Styx: Shards of Darkness doch auf die moderne Unreal Engine 4 und nicht mehr auf den angestaubten Vorgänger. Held ist natürlich erneut Goblin Styx. Seine Aufgabe, und damit die des Spielers, besteht dieses Mal darin, das sagenhafte "Zepter des Botschafters" zu entwenden. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Styx: Shards of Darkness.